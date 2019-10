5 alimentos que debes evitar antes de dormir

Algunos alimentos tienen un efecto negativo si se los consume antes de dormir. El problema es que muchas personas no lo saben y no se dan cuenta que son los que originan indigestión, insomnio e incluso sobrepeso.

Especialistas consultados por el sitio www.salud180.com seleccionaron cinco alimentos que hay que evitar.



1. Pastas

Se convierten en grasa después de la digestión. El problema se acentúa cuando se le añade aceites, cremas o salsas que dificultan la digestión antes de dormir. Pero además su consumo Incrementa los niveles de azúcar en la sangre, lo que provoca insomnio.



2. Cereales

Equivocadamente se recomiendan durante la cena, pero hay que considerar que tienen una gran cantidad de azúcar que impide dormir profundamente. Si se los consume, hay que elegir los de fibra y sin azúcar, optar por leche descremada y añadir una fruta pequeña.



3. Ajo

Se conoce los muchos beneficios que tiene para la salud, pero a la hora de dormir no solo genera mal aliento, sino que además ocasiona acidez estomacal y reflujo.



4. Chocolate

?Contiene cafeína que mejora el estado de ánimo, pero quita el sueño. Además, contiene estimulantes como la teobromina que es otro ingredientes que impiden conciliar el sueño.



5. Helado

Por su alto contenido de leche y azúcar, es un alimento que proporciona energía y que finalmente después de la digestión se almacena en el cuerpo como grasa. Por esta razón no permiten un sueño placentero e influyen considerablemente en el aumento de peso.