28.000 causas pendientes tiene la justicia boliviana

28.000 procesos acumulan 63 juzgados de 16 ciudades del país, según un informe de la Defensoría del Pueblo. La verificación arroja la deficiente atención judicial en el país y la vulneración a los derechos de la población litigante.



Los Juzgados de Instrucción Penal Cautelar concentran 21.600; los Tribunales de Sentencia, 1.592; y los de Ejecución Penal 4.902, datos que evidencian la excesiva demanda no atendida y el incremento de la mora judicial.



Además se revela una situación crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, ante la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso.



En las ciudades de Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua y Caranavi no se cuenta con el sistema informático, por lo que se recurre a los propios expedientes o a los libros del juzgado o tribunal, para proporcionar información al público.



Respecto a la cooperación existente entre los juzgados, tribunales y el Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, el informe señala que en La Paz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, la cooperación es inexistente, mientras que en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad es escasa y no uniforme en todos los juzgados y tribunales.



También la indagación concluye que algunos juzgados realizan el trabajo fuera de los horarios establecidos y realizan audiencias de inmediato, en especial de casos donde la víctima es un niño, niña o adolescente.



Recomendaciones de la Defensoría



•tMejorar el espacio físico donde funcionan los juzgados y tribunales, especialmente en las ciudades de Trinidad, Yacuiba, Riberalta y Monteagudo.



•tAtender las necesidades en cuanto a mobiliario de los juzgados y tribunales del país, además de la custodia adecuada de los expedientes y documentación que se genera diariamente en estas instancias, especialmente en los juzgados de Santa Cruz, El Alto, Oruro, Villa Tunari y Yacuiba.



•tDotar de equipos de computación que satisfagan las necesidades y la cantidad del personal de los juzgados y tribunales de las ciudades de El Alto, Villa Tunari y Riberalta.



•tDotar del servicio de internet a los juzgados y tribunales con la finalidad de que sea una herramienta más en el desarrollo de sus funciones.



•tCubrir adecuadamente la demanda de material de escritorio a juzgados y tribunales, en especial de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Riberalta, Oruro y El Alto.



•tEvitar largos periodos de suplencias legales o de vacancia del personal de apoyo judicial.



•tRegular las prácticas y pasantías que, son realizadas en los juzgados y tribunales del Órgano Judicial, con la finalidad de establecer las responsabilidades y límites en el trabajo que desarrollan.



•tIncrementar el número de jueces y de personal de apoyo judicial, por la excesiva carga procesal y la mora judicial, en juzgados de instrucción especialmente.



•tImplementar el sistema de seguimiento de causas en todos los juzgados y tribunales a nivel nacional, y que sea de fácil acceso a litigantes, abogados y personal judicial, en especial en las ciudades de Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua, Caranavi y Riberalta.



•tFacilitar el desarrollo de los procesos, y evitar la retardación de justicia y los innecesarios formalismos a través de la implementación de canales de relacionamiento con el Ministerio Público y el Servicio de Defensa Pública.



•tImplementar las plataformas de atención al público en los Tribunales Departamentales de La Paz, Oruro y Cobija, e implementar similares servicios en ciudades como: Riberalta, Yacuiba, Llallagua, Monteagudo y Caranavi, por existir una importante cantidad de público litigante.