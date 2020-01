Hubo rescate en La Guardia e inundación en Porongo

La persistente lluvia provocó la crecida de la quebrada Chaupá, a 300 metros de la plaza de Porongo, ocasionando que unas 20 casas y quintas aledañas se inunden. Así lo manifestó Carmen Pereira, una de las afectadas que vive en la zona, quien señaló que temían que volviera a ocurrir una desgracia como la de 2014, cuando el agua arrasó con casas, cultivos y animales.

Johnny Melgar, encargado de gestión de ese municipio, explicó que el problema se debió a que la quebrada arrastró palizada, la cual obstruyó una alcantarilla debajo de un puente, provocando el rebalse de las aguas.

Sin embargo, dijo que entre las 8:00 y 9:00 una retroexcavadora limpió la palizada para que el agua corra. Las aguas bajaron, pero algunos vecinos quedaron con sus canchones llenos de agua e indicaron que esto afectará a sus cultivos de cítricos.



Al respecto, Luis Aguilera, director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), dijo que luego de lo sucedido en 2014, se recomendó que el puente sea sustituido por otro de tres metros de altura que permita que el agua corra por debajo, además de encajonar la quebrada con gaviones para garantizar la seguridad de los vivientes.

También hubo crecidas en las quebradas La Miel, cerca de Tres Cruces, Villa Guadalupe y el río Los Gajos en Terebinto.

Rescatados en La Guardia

La tarde de ayer, 14 dragueros fueron sorprendidos por la crecida del río Piraí en el ingreso a Espejillos, en la comunidad San José, km 25 del municipio de La Guardia.



Las personas, todos varones, permanecieron en una isla desde las 9:00 hasta que personal del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), de Santa Cruz de la Sierra, llegó para rescatarlos.

Roxney Borda, responsable del DEM, indicó que se utilizó una lancha con motor fuera de borda para realizar el rescate de las personas. Posteriormente, fueron revisadas por un equipo médico para garantizar que su salud era estable.

Barrios anegados de agua

Luego de más de seis horas de lluvia, la capital cruceña volvió a sufrir los problemas que se dan siempre tras una precipitación persistente: calles y avenidas anegadas de agua, irregularidad en el servicio de transporte público, vehículos varados y la alteración de las actividades diarias.

Según Cristina Chirino, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), desde aproximadamente las 5:30 hasta las 12:30 de ayer, se calcula de forma preliminar que cayó un acumulado de 75 mm, es decir, 75 litros de agua por cada metro cuadrado.

Cuando llueve, en la avenida final del Parque Industrial, que conecta con la Virgen de Luján, el agua puede llegar a entrar por las ventanas de un vehículo de tamaño normal. Solo pueden circular, a duras penas, vehículos 4x4 y de alto tonelaje.

En el Plan Tres Mil la situación no era mejor. “Casi no hay micros, yo salgo a vender mis libros a las 7:00 y por la lluvia recién he podido llegar”, señaló Barcinio Lupa, a una cuadra de la rotonda del Plan Tres Mil. “Aquí se forma una laguna y tarda meses en secar”, agregó.



Pequeñas crecidas de ríos

El director del Searpi, Luis Aguilera, indicó que las crecidas registradas en los ríos del departamento fueron en su mayoría pequeñas y que no se reportaron emergencias.

Por ejemplo, el Piraí en La Angostura registró una crecida de dos metros; Río Grande presentó 6,5 metros cuando lo normal son 5 metros. “No hubo situaciones preocupantes; hemos analizado zonas vulnerables en El Torno y La Guardia”, dijo.

Sin embargo recordó que es necesaria la construcción de un proyecto de defensivos en toda la cuenca del Piraí, desde El Torno hasta San Pedro, para lo cual son necesarios recursos del Gobierno nacional, puesto que la Gobernación cruceña y los municipios han comprometido su contraparte.