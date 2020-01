Chile califica 'impropias' las denuncias de Morales

El Gobierno de Chile considera "impropias" las denuncias del presidente de Bolivia, Evo Morales, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El primer mandatario acusó al país vecino de "violar de manera sistemática" los derechos de los transportistas nacionales.



"Es una seguidilla de declaraciones del presidente Morales a las que ya nos tiene acostumbrados, siempre fuera de tono, impropias en la conducta de dos Estados vecinos", dijo el portavoz de la administración de Santiago, Marcelo Díaz.



Hoy Morales sostuvo que los "bolivianos sufren un trato denigrante y discriminatorio" y aseveró que "el racismo, la discriminación y todas las formas de humillación no se pueden tolerar ni soportar por parte de autoridades de Chile".



Díaz consideró que los dichos de Evo fueron "infundados e incorrectos (...) Este es un país que incluso se encuentra hoy discutiendo sobre cómo mejorar las condiciones de la migración en Chile que recibe crecientemente un número importante de ciudadanos de otros países incluyendo de Bolivia quienes vienen a radicarse acá".



Mientras que el ministro de Defensa chileno, José Antonio Gómez, indicó que “estamos acostumbrados que el presidente boliviano haga acusaciones destempladas y a veces faltas de la verdad (...) Bolivia y su presidente han escalado un conflicto que es artificial, nosotros no tenemos nada pendiente con Bolivia".



Agregó que "las fronteras son las que son y creo que comete un grave error porque finalmente esto lo único que hace (Evo Morales) es distanciarnos y nuestro interés es acercar las posiciones para que vivamos absolutamente en paz".