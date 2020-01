Universitarios abren otro piquete de huelga

Tras ocho días de ayuno voluntario, María José Herrera, una de las dos universitarias que instalaron un piquete de huelga en el Rectorado de la Uagrm, fue dada de baja por una complicación gastrointestinal. Sara Vásquez, la otra protestante, continúa en la extrema medida, mientras que en la Facultad de Humanidades, el estudiante Rubén Becerra instaló un nuevo piquete de huelga de hambre.

La universitaria tuvo que levantar el ayuno por recomendación médica. Herrera lloró al dejar a su compañera con la que inició la medida para denunciar persecución política en la Uagrm.

Vásquez asegura que no levantará la extrema medida hasta que el rector Saúl Rosas no desista del proceso contra los estudiantes de la ‘U’ por la toma de la universidad.

Vásquez manifiesta que el rector no reconoce que es denunciante en este proceso y agregó que la autoridad se adhirió a la demanda que en primera instancia presentó la Policía por agresiones y destrozos.

Becerra, que instaló su ayuno en el pabellón de Humanidades, adelantó que se pretende incorporar a esta medida extrema a otros compañeros de su facultad y se está coordinando también con otros universitarios de las facultades del Hábitat y de Contaduría Pública. Para hoy tienen previsto radicalizar su protesta con crucifixiones.