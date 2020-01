Francisco regresa a Roma con 12 refugiados sirios

El papa Francisco llegó a Roma procedente de la isla griega de Lesbos en un avión que aterrizó hacia las 16:30 horas locales y en el que le acompañaron doce refugiados que serán acogidos y mantenidos en el Vaticano.



Francisco permaneció varias horas en la isla, donde reclamó al mundo que asuma la responsabilidad y ayude a millones de refugiados que huyen de sus países y, en un "signo de acogida", como lo calificó la Santa Sede, volvió a Roma con doce de ellos.



Se trata de tres familias de refugiados sirios, entre los cuales

hay seis menores edad, que estaban en los campos de acogida de

Lesbos antes del acuerdo que alcanzó la Unión Europea (UE) con

Turquía.



"La iniciativa del papa se ha realizado a través de los contactos

de la Secretaría de Estado con las autoridades competentes griegas e italianas", según explicó en un comunicado el portavoz del Vaticano,

Federico Lombardi.



Los miembros de las tres familias son musulmanes. Dos de ellas

proceden de Damasco y una de Deir Azzor, en la zona ocupada por el

Dáesh y sus hogares habían sido bombardeados, precisó Lombardi.



"La acogida y la manutención de las tres familias correrá a cargo

del Vaticano. La hospitalidad inicial estará garantizada por la

Comunidad de San Egidio", agregó el portavoz.,

"Antes que números son personas"



El papa Francisco recordó al mundo este sábado desde Lesbos que los migrantes "antes que números, son personas, rostros, nombres, historias", en una visita relámpago a esta isla griega para llamar la atención sobre esta grave crisis humanitaria.



"Somos todos migrantes", clamó Francisco desde el puerto de Mitilene, tras condenar los muros que se levantan para impedir su ingreso: "las barreras crean división, en lugar de ayudar al verdadero progreso de los pueblos, las divisiones, antes o después, provocan enfrentamientos", recalcó.



"Quisiera expresar mi admiración por el pueblo griego que, a pesar de las graves dificultades que tiene que afrontar, ha sabido mantener abierto su corazón y sus puertas", dijo el papa ante los miles de griegos reunidos en el puerto de Lesbos.

,

Acompañado por el patriarca ortodoxo Bartolomé y el arzobispo Jerónimo, Francisco elogió la labor de tantos voluntarios por su ayuda a los migrantes y reiteró su llamado a la "responsabilidad y a la solidaridad" ante una situación tan dramática.



"La preocupación de las instituciones y de la gente, tanto aquí en Grecia como en otros países de Europa, es comprensible y legítima. Sin embargo, no debemos olvidar que los emigrantes, antes que números son personas, son rostros, nombres, historias", dijo.



El papa argentino volvió a instar al mundo a "oponerse firmemente a la proliferación y al tráfico de armas, y sus tramas a menudo ocultas", que considera entre las causas de las guerras y conflictos que obligan a los migrantes a huir de sus países.



"Hay que dejar sin apoyos a todos los que conciben proyectos de odio y de violencia", dijo.



"No basta con limitarse a salir al paso de la emergencia del momento, sino que hay que desarrollar políticas de gran alcance, no unilaterales" para construir la paz, recalcó.



"Todo esto sólo se puede hacer juntos: juntos se pueden y se deben buscar soluciones dignas del hombre a la compleja cuestión de los refugiados", reconoció.



Pocas horas antes, flanqueado por el patriarca Bartolomé y Jerónimo, Francisco visitó el campo de Moria, una prisión a cielo abierto, donde se hacinan 3.000 refugiados que huyen de la guerra.



Los líderes religiosos firmaron allí una declaración conjunta para pedir que Europa abra su corazón y sus fronteras e instar a los refugiados a que "no pierdan la esperanza".



Vea aquí una galería de fotos de la visita del papa a Lesbos:,