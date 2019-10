Acusan al Fiscal de omitir datos sobre el hijo de Evo

El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, acusó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, de omitir documentación sobre Gabriela Zapata y los hijos que inscribió en el Servicio de Registro Cívico (Sereci).



"Creemos que han sacado solo un documento para presentar, ya no sacan lo otro y nos preguntamos que hay detrás de eso. El Fiscal no tenía que haber hablado de si es falso o no, ellos deben cuidar al ciudadano, no juzgar y perseguir", afirmó el opositor en rueda de prensa.



Conoce más: Zapata abierta a declarar ante comisión legislativa



De acuerdo con el legislador, el pasado 16 de marzo, cuando el jefe del Ministerio Público presentó el certificado de nacimiento y el título profesional "falsos" de la exgerente de Zapata, evitó dar la respuesta que llegó ante el requerimiento fiscal.



"Hay una solicitud que hizo el Fiscal General al Sereci y le llega este certificado de nacimiento, pero no solo eso, le llega el certificado de reconocimiento del hijo con la firma del presidente Evo Morales y le llega también los carnés de identidad de los testigos y también el certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué omitió esa documentación?", agregó Murillo.



Lea también: Tía reitera que Zapata era menor al iniciar relación



Advirtió que dicha omisión busca "tapar" las denuncias por tráfico de influencias entre Morales y Zapata y deploró que como un "pago de factura" se nombró al como nuevo Fiscal de Distrito de La Paz a Edwin Blanco.



Hace algunos días, desde la cuenta oficial de la Fiscalía General se escribió: "un falsificador de su Libreta Militar, Arturo Murillo, cuestiona designación de nuevo Fiscal Departamental de La Paz", en referencia al opositor.



Puedes ver: 64% cree que Evo miente en el caso Zapata y su hijo



Entre los documentos presentados por el senador se detalla una respuesta que dice: "se encontró las partidas de nacimiento de los hijos a nombre de: Gabriela Geraldine Zapata Montaño, E. F. Morales Zapata y D. V. Carvajal Zapata.



Documento presentado por Murillo:,