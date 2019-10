Escucha 'Make me', lo nuevo de Britney Spears

Tres años después de su último disco y en medio de su exitosa residencia musical en Las Vegas, Britney Spears acaba de hacer partícipe al mundo del tema "Make me", primer avance oficial del que será su noveno álbum de estudio.



La canción, que está disponible para su escucha y descarga en las principales plataformas digitales e incluye la colaboración con el

rapero G-Eazy, es un medio tiempo cercano a la balada con una

producción moderna en la línea de los últimos sencillos de otros

artistas pop como Justin Bieber o Selena Gómez.



"Britney ha encontrado un nuevo ritmo realmente estupendo y está

trabajando con productores jóvenes", anticiparon fuentes oficiales

de su compañía en los últimos meses sobre el rumbo de su nuevo disco

de estudio, que se espera para el último tramo de 2016 y sucederá en

el mercado a "Britney Jean" (2013), un disco comercialmente fallido.



La artista estadounidense vive sin embargo un gran momento

profesional en la actualidad. Precisamente desde 2013 triunfa con su

espectáculo ¡Britney: Piece of Me" en Las Vegas, para el que en

principio completará un ciclo de cuatro años.



Además, en la última edición de los premios Billboard, que

concede esta publicación musical, fue distinguida con un galardón

honorífico, el Billboard Millennium Award, en reconocimiento a los

más de 100 millones de copias vendidas de sus discos, 34 de ellos en