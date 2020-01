Once maestros en huelga contra el director de la DDE

Por decisión de una asamblea, un grupo de 11 maestros del área urbana iniciaron una huelga de hambre para exigir la renuncia del titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, a quien acusan de daño económico y de mala gestión.

El piquete se instaló en el ingreso a la DDE y está encabezado por el líder de la Federación Departamental de Maestros Urbanos, Saúl Azcárraga.

Los huelguistas advierten que si Morales no presenta su renuncia hasta mañana, radicalizarán las medidas. Tras el inicio de la huelga, siete policías resguardan el edificio de la DDE, en la calle La Paz.

Azcárraga explicó que hay 60 maestras que no cobran sus beneficios por suplencia de maternidad desde 2015 hasta el presente porque en la DDE se perdió la documentación. Dijo que hay otras cinco profesoras que desde enero no pueden ingresar a sus unidades educativas y que a otra le quitaron su ítem en diciembre sin ningún justificativo.

Un día antes de que se instale la huelga, Morales indicó que la medida sindical tiene un fondo político y anunció descuentos a quienes no asistan a sus fuentes de trabajo, puesto que no hay un justificativo. Agregó que él llegó al cargo mediante concurso de méritos, por lo que no renunciará a sus funciones. En la asamblea también se escucharon críticas a la gestión de Azcárraga, pues le reclamaron por la falta de asesoramiento para tramitar la unificación de las horas de trabajo, así como por los descuentos que le hacen por acatar paros.