Evo dice a Insulza que no habrá 'guerra' con Chile

"Somos un pueblo pacifista, respetamos la vida. No habrá guerra", escribió el presidente Evo Morales en su cuenta en Twitter. Ayer el agente de Chile ante La Haya, José Miguel Insulza, dijo que "espero que no quiera guerra, sería un error de su parte", en referencia al mandatario y la polémica por una base militar en frontera.



La tensión entre Bolivia y el vecino país se acrecentó tras el anunció de una demanda por el uso "ilícito" y "abusivo" de las aguas del Silala, manantial que tiene su origen en Potosí, cerca de la frontera chilena y que fue desviado de manera "artificial".



Conoce más: Insulza espera que Evo no busque "guerra" con Chile



Para el vecino país, la reacción boliviana frente a la base militar que se instaló hace dos meses a más de 20 kilómetros del país, en Cariquima, "es mas bien la propaganda (…) la base de su campaña es Bolivia débil y Chile grande y abusador", de acuerdo a lo que aseveró Insulza.



Morales calificó ese hecho como una "agresión y amenaza" al país, por tratarse de una instalación bien equipada, incluso con "lanza misiles". Se anticipó una representación ante la Unasur, mientras que desde Chile se acusa a Bolivia de tener un puesto militar a un kilómetro.



Lea también: Bolivia crea Consejo para "defender" aguas del Silala



Hoy se creó el Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y de todos los Recursos Hídricos en frontera con la República de Chile, mientras que se "acelera" la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el uso de las aguas.



Tuit de Evo Morales:,

Somos un pueblo pacifista, respetamos la vida. No habrá guerra.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de mayo de 2016 n