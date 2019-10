Gigantes se fusionan en la mayor cervecera mundial

La multinacional británica de cervezas SABMiller aceptó ser comprada por su rival belga AB InBev y la fusión creará la mayor cervecera del mundo, en una de las mayores operaciones corporativas de la historia y cuyo coste de fusión asciende a unos 109..000 millones de dólares.



Tras semanas de idas y venidas entre el número uno del mercado, AB Inbev, y el número dos, SABMiller, y cuatro ofertas frustradas ante la negativa de la británica a aceptarlas, la quinta y última resultó finalmente adecuada para el consejo de administración de la cervecera con sede en Londres.



De hecho, ha indicado a su rival que estaría preparado para recomendar "unánimemente" a los accionistas la oferta en efectivo de 44,00 libras por acción (59,36 euros) propuesta por AB InBev, lo que representa una prima del 50% sobre el precio por acción de los títulos de SABMiller al cierre de la bolsa del 14 de septiembre, cuando se reanudaron los rumores sobre una fusión.



Esta oferta va acompañada, como las últimas, de una alternativa, que implica un pago parcial en acciones, limitada a aproximadamente el 41% de los títulos de SABMiller, que va destinada a la tabacalera estadounidense Altria, el mayor accionista de la cervecera, y a BevCo, el vehículo de inversión de la familia colombiana Santo Domingo.



Recibirán 39,03 libras (52,65 euros), lo que supone una prima de aproximadamente el 33% sobre el precio de los títulos al cierre de las negociaciones en bolsa el 14 de septiembre.



AB In Bev asumirá deudas de SABMiller



La oferta de AB InBev supone valorar a SABMiller en 106.000 millones de dólares, lo que supone unos 93.213 millones de euros, según fuentes de la empresa británica.



Pero la cervecera belga también asumirá, según las mismas fuentes, una deuda de 10.500 millones de dólares de SABMiller, lo que acerca la operación a los 109.000 millones de dólares o 76.000 millones de libras.



En el caso de no llegar a buen término, AB InBev ha aceptado pagar a su rival 3.000 millones de dólares (2.638 millones de euros). También se ha acordado ampliar la fecha límite para que la belga formalizara su oferta, del 14 hasta el 28 de octubre.



De prosperar las negociaciones, la empresa resultante de la fusión crearía la primera cerveza mundial, con una capitalización de 246.130 millones de euros y se distanciaría de manera significativa de otros rivales que les siguen, como Diageo y Heineken.



Se convertiría en la cuarta multinacional



A escala internacional, se colocaría incluso por delante de General Electric, la cuarta multinacional con mayor capitalización por detrás de Apple, Microsoft y Exxon Mobil.



La combinación de ambos negocios generarían unos ingresos de 64.000 millones de dólares (57.053 millones de euros) y un resultado bruto de explotación (ebidta) de 24.000 millones de dólares (21.395 millones de euros).



Marcas de AB InBev



AB InBev, con una fuerte presencia en América Latina, EEUU, Canadá, Europa y Asia, sobre todo en Corea del Sur, y que vende marcas globales e internacionales como Budweiser, Corona, Stella Artois y Becks, así como locales como Estrella, Modelo, Brahma, podrá con la fusión crecer sobre todo en África.



Marcas de SABMiller



SABMiller, que vende marcas como Peroni, Pilsner, Miller, Fosters, Coors, Cristal, Costeña, Castle y Blue Moon, tiene una fuerte presencia en África, además de estar activa en Asia Pacífico, Europa, América del Norte y América Latina.



El consejero delegado de AB InBev, Carlos Brito, ha dicho anteriormente que ambas compañías tienen una presencia geográfica complementaria.

AB InBev no tiene una presencia madura en África, mientras que SABMiller y sus asociados tienen una larga historia de actividad y presencia allí.



El rival también tiene buenas posiciones en Colombia, Ecuador, Perú y Australia, mientras que la empresa belga tiene una fuerte presencia en mercados como Canadá, México, Brasil y Argentina, así como en Europa, en el Reino Unido, Francia, Alemania y Bélgica.

