La auditoría al padrón electoral se hará este año

La auditoría integral al Padrón Electoral Biométrico (PEB) se concretará este año y antes de las elecciones judiciales. La información fue proporcionada por el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y responsable del área informática, Antonio Costas.



"Desde el punto de vista técnico del área de mi responsabilidad, qué le digo a la ciudadanía: sí vamos a hacer la auditoría, y desde el punto de vista de la decisión de sala plena (del TSE) que ha tratado el tema, se concuerda que la vamos hacer en esta gestión", aseveró a ANF.



Sin embargo también informó que quienes recomendaron una auditoría profunda e integral del padrón, ni siquiera visitaron el data center (centro de datos) del Órgano Electoral Plurinacional durante su trabajo en el país. Eso, en alusión a los observadores de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Costas explicó que en la reunión sostenida con el jefe de la Misión de la OEA, Leonel Fernández, el TSE brindó la explicación sobre el funcionamiento del sistema informático y el padrón electoral, y al mismo tiempo se pusieron en práctica algunas medidas conducentes a hacer las mejoras correspondientes que fueron muy valoradas por el ente electoral.



"Hemos apreciado mucho la valoración que han hecho, y se ha instruido al personal de informática y del área del padrón electoral que atienden las solicitudes de los observadores, pero en el informe que he recibido esta mañana me indican que han estado las personas que han solicitado ingresar al data center como son los observadores de Unasur que han visitado las dependencias y vieron dónde se hace el procesamiento, pero no se tuvo visitantes de la OEA", señaló.



La auditoría del padrón electoral biométrico estará a cargo de la OEA, que también emitió un informe con 84 recomendaciones que fueron entregadas a la anterior gestión del TSE sobre las medidas de seguridad al sistema informático y las vulnerabilidades del padrón.



La Misión de Observación Electoral de la OEA luego de cumplir con la tarea de acompañamiento a la jornada electoral del referéndum para la modificación parcial de la Constitución Política del Estado recomendó al TSE realizar una profunda e integral auditoría al padrón electoral, que disipe las dudas existentes sobre el listado vigente de electores.