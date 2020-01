Aprobación de Evo en el eje central es del 52%

Una encuesta de IPSOS para la cadena RTP señala que la aprobación de la gestión del presidente Evo Morales es del 52%, tiene un 41% de desaprobación, mientras que un 5% no sabe y un 2% no respondió.



El estudio estadístico se realizó entre el 1 y el 20 de junio pasados y fue aplicada a 1,060 personas de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



Por ciudades, en Santa Cruz el presidente goza de una aprobación del 55%, mientras que un 39% desaprueba su gestión; en La Paz el 49% lo aprueba y el 45% lo desaprueba. En El Alto alcanza su mayor nivel de aprobación con el 59% mientras que el 36% desaprueba su administración.



Cochabamba es la única ciudad en la que el presidente fue desaprobado por un 49% de los encuestados, mientras que un 41% lo aprobó.



En el caso del vicepresidente, a nivel de las 4 ciudades, su nivel desaprobación es del 50%, mientras que el 43% aprueba su gestión, el 6% no sabe y el 1% no responde.



Por ciudades, la desaprobación más alta del vicepresidente es en la ciudad de La Paz, con un 54%, seguido de Santa Cruz con el 53% de desaprobación y Cochabamba con el 52%. La única ciudad donde fue aprobado fue El Alto, con un 55%.