Ellas brillaron en los SAG Awards

La temporada de premios continúa en Hollywood y esta vez fue el turno de los Screen Actors Guild Awards (o simplemente SAG Awards), que son entregados por el Sindicato de Actores. El auditorio Shrine, de Los Ángeles, albergó a las estrellas que desfilaron mostrando sus mejores galas.

Las protagonistas del evento coincidieron en la alfombra roja con vestidos llenos de transparencias, lentejuelas y bordados, detalles que se mantienen vigentes en esta temporada.

Las firmas favoritas fueron Dior y y Valentino y, aunque no lo crean, hubo una boliviana entre las elegidas por las celebridades.

Se trató de Weise, la firma de Éricka Suárez Weise, que vistió a la actriz Selenis Leyva, de la aclamada serie de Netflix Orange is the new black.

Estos fueron los mejores looks de los premios: