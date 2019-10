El acuerdo nuclear con Irán todavía no está listo

Los principales negociadores nucleares iraníes en Viena, el ministro Mohamad Yavaz Zarif y el viceministro Abás Araqchí, apuntaron este lunes que es posible que las negociaciones nucleares no concluyan esta misma noche y tengan que continuar, pese a su deseo de que "no se extiendan más tiempo".



En declaraciones recogidas por la agencia iraní Fars, Zarif apuntó desde la capital austríaca que pese a que "no habrá una extensión" de los plazos para las conversaciones y a que el equipo iraní cree que éstas "no deben extenderse", el trabajo para llegar a un acuerdo "puede continuar tanto como se necesite".



Por su parte, Araqchí también dio a entender la posibilidad de que el diálogo continúe y afirmó que todavía no se sabía si "las diferencias restantes" entre Teherán y los países del Grupo 5+1 "se van a resolver o no".



"Las negociaciones han llegado al último momento y todavía hay problemas. No podemos decir que hayamos a un acuerdo cuando todavía los problemas están allí. Así, no puedo prometer que los problemas se resuelvan hoy o mañana por la noche", dijo el negociador.

En cualquier caso, Araqchí indicó que tiene esperanzas de que se va a lograr un acuerdo nuclear integral.



Mientras las dudas persisten entre los negociadores iraníes, el presidente del país, Hasán Rohaní, anunció para hoy a las 17.00 horas GMT un inusitado discurso televisado, justo cuando se cumple el plazo establecido para culminar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.



Las negociaciones



En la medianoche de este lunes vence el cuarto plazo acordado como fecha límite por las partes negociadoras: Irán y el G5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania, coordinados por la Unión Europea).



Durante las últimas horas, filtraciones a la prensa de diferentes delegaciones indican que se ha alcanzado un entendimiento sobre la práctica totalidad de los asuntos técnicos del eventual tratado.



El objetivo final de un acuerdo duradero con Irán es limitar sus capacidades atómicas y asegurar que la República Islámica no pueda acceder a una bomba nuclear a corto plazo.



A cambio de las limitaciones al programa nuclear iraní, que deben ser verificadas por la ONU, la comunidad internacional está dispuesta a apoyar un programa nuclear civil en Irán y levantar las medidas punitivas que pesan sobre el país.