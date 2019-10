Privados piden tres meses para pagar aumento salarial retroactivo

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió hoy al Gobierno ampliar a tres meses el plazo para el pago del retroactivo salarial al mes de enero, solicitud exteriorizada por su presidente, Ronald Nostas.



"Nuestro pedido tiene un respaldo técnico financiero bastante justificado. Lo que pedimos es un plazo como el que hemos negociado los anteriores años, cuando nos han concedido el plazo de tres meses, es decir, que el pago del incremento se lo realizó en el mes de julio", aseveró Nostas en conferencia de prensa.



El representante explicó que durante las gestiones 2013 y 2014 existió esa flexibilidad en los términos, por lo que piden que también se acate en este año. Aseguró que la intención no es evadir el pago fijado por Decreto Supremo.



Durante la jornada del trabajador, el Primero de Mayo, el Gobierno anunció cuatro decretos supremos para los trabajadores, uno de ellos estableció el incremento de un 8,5 por ciento a la masa salarial y un 15 % al Salario Mínimo Nacional (SMN).



Nostas señaló también que muchas empresas, principalmente medianas y pequeñas, no podrán cumplir con esa obligación laboral hasta el 31 de este mes. El Gobierno reiteró en varias oportunidades que no existe la posibilidad de ampliar el plazo.