Suspenden audiencia de Lens y aún no sale libre

El exgobernador de Beni Carmelo Lens no consiguió salir libre con medidas sustitutivas a la detención preventiva, tal como lo había solicitado su defensa debido a que el juez que debía atender el caso se encuentra con baja médica.



Lens cumplió este jueves 99 días de detención preventiva en la cárcel de Mocoví. Su esposa, Claudia Eguez, recibió el carné de abogado de su pareja y así se desvirtúa la ausencia de trabajo, que fue uno de los argumentos por lo que un juez determinó su detención el 16 de julio, por lo que se adelantaba que conseguiría su libertad.



El abogado defensor de Lens, Guido Melgar, explicó a EL DEBER que "misteriosamente", el juez José Pedro Carbalho, a cargo del caso, se ausentó por enfermedad y el caso tuvo que pasar a otro Juzgado, que ahora debe programar día y fecha para la nueva cita.



"Es una artimaña porque no existe argumento jurídico para que Carmelo Lens permanezca en la cárcel", dijo Melgar.



"Son dos los riesgos (por los que fue detenido), uno que no tenía carné profesional y no demostró trabajo. El otro era que su cuñada obstaculizó la investigación cuando se allanó la notaría donde trabajaba. Ella ya declaró y lo negó", explicó Melgar.