Renuncia el embajador de Bolivia en Paraguay

El embajador de Bolivia en Paraguay, Rosendo Alpiri, presentó su renuncia al presidente Evo Morales, tras ser involucrado por la interventora del exFondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) en un proyecto “fantasma”.



Alpiri, un indígena del pueblo Ayoreo de Santa Cruz, dijo sentirse discriminado, por lo que resolvió dejar el cargo el pasado viernes y aseguró que demostrará su inocencia. Aseguró que cuenta con todos los descargos de un proyecto de fortalecimiento institucional.



Calificó de “trucho” el informe que hizo la pasada semana público la interventora, luego de concluir una investigación de seis meses, debido a denuncias de corrupción y proyectos “fantasmas” que reveló Erbol.



“Me siento discriminado como representante máximo de pueblos de tierras bajas del país en la estructura del Estado, en este caso del Ejecutivo, del gobierno. Es la primera vez que un indígena del pueblo Ayoreo asume un cargo muy importante y para que hoy saquen un informe ‘trucho’, pero yo voy a demostrar mi inocencia porque tengo todo los informes”, señaló Alpiri en contacto telefónico con este medio.



Hace cuatro años, el ayoreo fue presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y en 2014 lo posesionaron como embajador en Paraguay.



Aún no recibió una respuesta



Dijo que con el alejamiento de la CPECS, de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) del ahora nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, lo que se busca es “asfixiar” al movimiento indígena del país.



“Nosotros como pueblos indígenas: la APG, la CPEM (y la CPESC) que fundamos el Fondo Indígena, que marchamos, que bloqueamos, en este momento estamos siendo liquidados, prácticamente nos están asfixiando al movimiento indígena, están queriendo matar a las organizaciones y eso no es bueno en una democracia”, aseveró.



Indicó que gente dentro del gobierno quiere hacerle daño, sin embargo, no dio nombres. “Es gente que está al interior (que) me ha hecho daño a mí y a mí familia, y no solamente a mí como persona, sino al movimiento indígena porque por primera vez un embajador indígena ha cumplido una misión diplomática importante para el país ,como la venta de gas al Paraguay”, lamentó.



Proyectos “fantasmas”



La interventora de la liquidada Fondioc dio a conocer la pasada semana el posible daño económico de 14 millones de bolivianos por 30 proyectos inexistentes. La nómina que hizo pública la interventora, la encabeza el nombre de Rosendo Alpiri y el de otros dirigentes como Adolfo Chávez, Damián Condori, estos dos últimos críticos al gobierno de Morales, entre otros.



Según el mismo, Alpiri firmó como responsable legal de un proyecto de “Capacitación en Saberes de Pueblos Indígenas y Conocimiento en la Gestión de Proyectos” y para el mismo se hizo un desembolso de 633.686,00 bolivianos de un total de 985.482,00 bolivianos.



Alpiri dijo que firmó este convenio con el Fondioc en un acto público con el Jefe de Estado, en 2011, por ser el principal representante de la CPESC. Sin embargo, según el trabajo en sitio que hizo la interventora en Santa Cruz, para verificar su ejecución, éste no existe. Alpiri negó la acusación e indicó que cuenta con los descargos y que él finalmente no se encargó de la administración de recursos.



“Están acusando de corruptos a todos los pueblos indígenas, pero no están analizando de fondo lo que son verdaderamente la ejecución de los proyectos, aquí hay un tema técnico, un problema técnico administrativo y lamentablemente los presidentes de todas las organizaciones indígenas fueron los responsables legales, pero no son los que manejan los recursos, los recursos los maneja la parte técnica”, puntualizó.