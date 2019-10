COB pide derogar decreto de Enatex y alista marcha

A 10 días de la aprobación del Decreto Supremo 2765 por el cual se decidió el cierre de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) para convertirla en un Centro de Servicios Tecnológicos, la COB articula el pedido de derogación de la norma que dejó cesantes a más de 800 trabajadores. Mañana se definirá una posición conjunta frente al Gobierno, según la agencia de noticias Fides.



En las últimas horas, las movilizaciones en defensa de las fuentes laborales de los despedidos de Enatex no sólo se masificaron en las principales calles de la Sede de Gobierno sino también que se logró posicionar el tema como principal demanda en la reunión que sostuvo la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), de la cual es parte la COB.



El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, dijo a los delegados de la Conalcam que "sí o sí" el decreto 2765 debe ser derogado y se debe garantizarse la estabilidad laboral de más de 800 trabajadores que quedaron en la calle luego de la determinación asumida por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.



El máximo dirigente de los trabajadores expresó que en pleno "proceso de cambio" de un Gobierno popular no se puede tolerar el despido de cientos de trabajadores al estilo neoliberal, y menos, que 76 fabriles sean procesados por participar de la masiva manifestación en contra del cierre de la textilera estatal.



"No estamos en contra de Evo, pero si en contra del entorno, y aplicar estas políticas no es casual", dijo Mitma en un acalorado discurso con los aliados del Gobierno.