Palizada destruyó parte del puente provisional Beni II

Una palizada extraordinaria echó abajo parte de la plataforma provisional del puente Beni II, obra en construcción en Peña Amarilla y Puerto Copacabana, límite entre Beni y Pando.



Según la gerente regional Pando de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Agar Vásquez, el aumento del caudal del río Beni por las intensas lluvias que se registran desde hace varios días en la zona y el atasco de palos de gran porte hicieron ceder y echaron abajo parte del puente provisional armado que se levantó para construir las fundaciones de la obra definitiva.



La ejecutiva aclaró que el evento se dio justo cuando el personal de la empresa constructora desmontaba la estructura provisional para evitar que la fuerza del agua y la palizada arrastren la plataforma provisional tal como ocurrió ayer.



Vásquez señaló que la superestructura de hormigón donde se asentará la infraestructura definitiva del puente está concluida. Desde su perspectiva, preocupa el deterioro del armazón provisional porque condicionará el desplazamiento de equipos, el avance de los trabajos y la entrega del proyecto definitivo que, de acuerdo con el cronograma, estaba prevista para abril de este año.

Estiman un 70% de avance físico del proyecto vial que unirá Beni y Pando. La inversión del proyecto ronda los Bs 175 millones y es ejecutado por la compañía China Harzone Corp Ltd sucursal Bolivia. La inversión del proyecto ronda los Bs 175 millones.



De la calidad de la obra, Alberto Aponte, fiscal de obra de la ABC Pando, indicó que no está en discusión y que el Estado no sufrirá daños económicos por el daño a la estructura provisional porque el contrato es llave en mano y la empresa que se adjudicó la obra debe asumir la reposición.

Corte de tráfico vehicular

Mediante un comunicado, divulgado anoche, la Administradora Boliviana de Carreteras hizo conocer que el tramo Palos Blancos-Villa Montes se mantiene cerrado al tráfico debido a que la empresa de conservación vial América Trading continúa ejecutando trabajos de limpieza de material rocoso y mazamorra que aún cae del cerro en el sector El Angosto. Las lluvias persisten en la zona, lo que dificulta los trabajos de limpieza de la empresa que atiende la emergencia.



En este punto, un camión que transitaba por esa ruta fue alcanzado por el derrumbe.

La ABC recomienda a los transportistas circular por Palos-Caraparí-Campo Pajoso, ruta alterna para dirigirse a Yacuiba y Villa Montes