Postulantes a la normal quieren tomar el predio

Desde hace nueve días están protestando en el interior de las instalaciones del Instituto Normal Superior Enrique Finot hasta donde ingresaron después de realizar una serie de bloqueos en las calles aledañas a esta institución educativa. Son aspirantes a maestros que se quedaron sin cupos para ingresar a la normal.



Ulises Zurita, vocero de los protestantes, dijo que son alrededor de 250 los estudiantes que se sacaron nota arriba de 51 en el examen de ingreso, pero que no obtuvieron un cupo. De esa cantidad, 50 están protestando para pedir que la normal les permita estudiar y que se abran más espacios para nuevos normalistas.



“No nos hemos aplazado, hemos sacado arriba de 51. Queremos que nos dejen estudiar”, dijo Zurita a tiempo de advertir a las autoridades educativas de que si hasta este jueves no les dan una respuesta favorable, tomarán las instalaciones de la Enrique Finot e impedirán que allí se pase clases.



Fernando Heredia, director general de la normal, dijo que si los jóvenes cumplen con sus amenazas la Policía intervendrá y los sacará por la fuerza porque “no son estudiantes de esta institución y están invadiendo un bien público”, indicó.



Cupos reducidos

Hace una semana 4.670 bachilleres de Santa Cruz, interesados en estudiar en cualquiera de los siete institutos normales superiores del departamento, rindieron el examen de ingreso. Para la Enrique Finot solo se habilitaron 150 plazas y los que accedieron a ella, fueron aquellos que sacaron mayor nota.



El ministro de Educación, Roberto Aguilar, dijo el viernes pasado que no ampliará los cupos en los Institutos Normales Superiores (INS) del país por una cuestión de "responsabilidad", para que en cinco años, los maestros que egresen tengan un trabajo seguro.