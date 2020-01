Conoce al estilista argentino elegido por Shakira

Son más de 20 años de trayectoria cuidando la imagen de celebridades como Andrea Figerio y Horacio Cabak hasta Marcelo Tinelli. A lo largo de los años, Elvio 'El Bichi' Casciano forjó un estilo moderno muy elegido por los famosos.

Ahora, el argentino tendrá la oportunidad de peinar por segunda ocasión la icónica cabellera de Shakira para la boda de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo. "La primera vez que la peiné aún tenía el pelo morocho, su estilo era completamente diferente", destacó el estilista de Marcelo Tinelli.

La cantante colombiana hoy es internacionalmente famosa por su singular voz, movimientos de cadera y su larga cabellera rubia, pero no siempre fue así. Su melena pasó por todo tipo de coloraciones y estilos. "Ella fue la que me contactó", confesó Casciano a Infobae.

No hay un look pautado para este viernes en Rosario, según anticipó. "A mí me encanta su estética, creo que su melena tiene mucha fuerza y es su gran sello personal", agregó el especialista. "Como se trata de un evento social, le propondría algo distinto a sus últimos peinados, siguiendo la línea de sus ondas voluminosas", comentó.