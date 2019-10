Japón inicia temporada ballenera en el Pacífico

Japón iniciará el jueves su programa de captura de ballenas "con fines científicos" en el océano Pacífico Norte, que contará con cuotas reducidas después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le prohibiera esta actividad en la Antártida.



La campaña veraniega se llevará a cabo hasta finales de agosto, e incluirá capturas máximas de 90 ejemplares de la ballena boreal (rorcual norteño) y 25 de rorcual aliblanco, cuotas similares a las que se fijaron el año pasado, según anunció hoy el Ministerio nipón de Agricultura y Pesca.



Las capturas tienen el objetivo de examinar el impacto de estas ballenas sobre los recursos marinos, analizando, por ejemplo, el contenido de sus sistemas digestivos, según las autoridades niponas.



No obstante, en marzo del año pasado la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el programa similar que Japón llevaba a cabo en la Antártida no era legal al no ajustarse a los "fines científicos" establecidos por la Comisión Ballenera Internacional.



Aunque la sentencia del tribunal de La Haya no afectaba a su otro programa científico en el Pacífico norte ni a las capturas comerciales que Japón realiza en sus costas, Japón decidió reducir el volumen de ejemplares capturados.



Japón, que firmó la moratoria total de la captura de ballenas con fines comerciales que entró en vigor en 1986, emprendió al año siguiente programas de capturas científicas defendiendo que estaban amparadas por el artículo VIII de la Convención de 1946 de la CBI.



Esa actividad ha sido objeto de críticas de la comunidad internacional al considerar que se trata de pesca comercial encubierta, dado que la carne de los especímenes capturados y estudiados es posteriormente vendida.