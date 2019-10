Gobernador de Oruro regala despertadores a sus funcionarios

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, regaló este martes 40 relojes con alarma despertadora a los empleados de la institución que acostumbran llegar con impuntualidad al trabajo.



Vásquez dijo en una conferencia de prensa que se puede entender alguna dificultad que obligue a retrasos de uno o dos minutos, "pero hay gente acostumbrada" a llegar siempre tarde a su puesto laboral.



"Eso no está bien. Yo los quiero reflexionar: no son funcionarios públicos, son servidores públicos", dijo el gobernador, del partido gubernamental, el Movimiento al Socialismo (MAS).



Con ironía, la autoridad regional apuntó que el reloj es un premio para los empleados, pero no para que se sigan retrasando, sino para que lleguen cinco minutos antes al puesto de trabajo.



Exigió que los empleados erradiquen la "hora boliviana" en alusión a la frase con la que muchos bolivianos justifican sus retrasos y a que, en cambio, cumplan con la llamada "hora Evo".



En enero pasado, cuando inició su tercer mandato, el presidente Evo Morales pidió que se imponga la "hora del Estado plurinacional", frente a la impuntualidad en el país conocida como "hora boliviana".



El presidente Evo Morales suele comenzar sus jornadas laborales en la madrugada y extenderlas hasta muy tarde en la noche, aunque también suele excusarse cuando se retrasan los actos oficiales.



Vásquez asumió su cargo el pasado 31 de mayo, tras haber ganado la elección regional a fines de marzo.

