‘Vice’: el asambleísta golpeador debe ir “derechito a la cárcel”

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó este lunes, en Santa Cruz, que el hombre que golpea a una mujer es un delincuente y tiene que ir a la cárcel, en alusión a la golpiza que propinó el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Marín Sandoval, a una mujer.



"Hombre que pega a una mujer es un delincuente, hombre que pega a una mujer tiene que ir y debe ir a la cárcel y nadie va a proteger a ese varón, ya sea dirigente, autoridad, gobernador, diputado, ministro, nadie va a protegerlo", remarcó el vicepresidente.



El pasado viernes el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, presentó una denuncia contra Sandoval por golpear a la secretaria de esta institución y a su actual pareja sentimental.



Asambleístas de La Paz repudiaron ese hecho y afirmaron que "no permitirán una autoridad con esos antecedentes", además de exigir la aplicación de la Ley 348 (de Violencia contra la Mujer) para que ese caso "no quede impune y sea sancionado como corresponde".



En esa línea, García Linera insistió que el hombre que cometió ese delito debe ir "derechito a la cárcel" y con doble acusación "una por cobarde y otra por abusar de su cargo".



"Ningún varón tiene derecho a pegar a una mujer", afirmó al calificar a los hombres que cometen ese delito como "impotentes del cerebro e impotentes del alma".



García Linera pidió a las mujeres a no aceptar que sus conyugues las maltraten y menos depender de su economía.



"Es duro denunciar, es pelearse, ya no queda en la casa sino en el papel, en los juzgados, pero la mujer tiene que tener la valentía para aceptar eso. No se puede vivir en la casa donde un hombre se acostumbra a pegar", argumentó.