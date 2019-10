10 cosas que hacen felices a los hombres

¿Es fácil mantener a un hombre feliz? Según Nick Powdthavee, economista compornamental, autor del libro "La ecuación de la felicidad" hay diez cosas o hábitos que mantienen satisfechos a los varones.



1. Pasar tiempo con los amigos,

Powdthavee explica que para un hombre es muy importante disfrutar tiempo con sus amigos, un tiempo que incluso valoran más que el dinero. Calcula que el año de valor sin los amigos es de aproximadamente 300 mil dólares. Además, hay razones fisiológicas.



Ver a los amigos “es una actividad que produce un largo y contante fluido de serotonina, una de las hormonas responsables de la felicidad”.



2. Tener mejor salud que los demás



Los hombres se sienten más a gusto cuándo se sienten fuertes y saludables.



En el caso de sufrir alguna dolencia, el especialista de la Universidad de York asegura que esta percepción varía si hay gente que comparte sus problemas de salud. “Aparentemente no nos sentimos tan mal por una enfermedad si muchos de nuestros amigos sufren de lo mismo”,



3. Una compañera feliz



La felicidad es contagiosa, esa es la premisa. Si la esposa o novia no muestra dicha y por el contrario solo expresa sentimientos negativos lo más seguro es que el hombre sea también un ser infeliz.



“Una de las claves para tener una vida matrimonial feliz es tener una compañera feliz", dice el autor de "La ecuación de la felicidad".



4. Tener un trabajo que amen



La dicha laboral hace sentir a los hombres fuertes, alertas y con el control de su vida. En este aspecto muchas veces no importa lo que ganen si es que aman su trabajo. Este es uno de los componentes más importantes de la felicidad para un hombre, según Powdthavee.



5. La solidaridad



Les gusta y los hace felices ayudar. La capacidad de ayudar a los otros y sentirse miembro de una comunidad los gratifica. Los hombres que pertenecen a clubes o equipos que colaboran se sienten dichosos.



6. El matrimonio



Pareciera que este término no debería estar en esta lista, debido al conocido temor al compromiso de los varones. Sin embargo, cuando un hombre se casa llega a ser más feliz que otros que no lo están.



“El matrimonio le agrega años de vida a los hombres. Y los hombres casados son significativamente más felices que los solteros, los que conviven, los viudos y los divorciados”, señala Powdthavee.



7. Vivir cerca del trabajo



El tiempo que se dura trasladándose de casa al trabajo es altamente estresante para los hombres. Si vive cerca de su actividad laboral se sentirá más tranquilo, y por tanto feliz.



8. Ser joven y ser viejo



La felicidad para los hombres, según Powdthavee, tiene forma de U. Empieza cuando son jóvenes, alcanza su estado más bajo al borde de los 40 años y después vuelve a subir.



Es ese punto más bajo el que se conoce como la "crisis de la mediana edad".



9. El sexo



Un estudio estadístico demostró que quienes tienen sexo en promedio cuatro veces por semana están entre el grupo de personas más felices. Por lo que este es un componente alto en la dicha de los hombres.



10. Ganar más que otros



En cuanto al dinero, los hombres no buscan ser más ricos que todos sino serlo más que las personas que los rodean. Si ganan más que sus conocidos son más felices. “Suena cruel, pero está científicamente comprobado”, dice Powdthavee