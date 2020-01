Miles vibraron con 'viaje musical' en el Teleférico

Una grata sorpresa se llevaron los pasajeros del Teleférico el pasado sábado, cuando abordaron alguna de las cabinas de la línea amarilla, en la que músicos de la Orquesta Sinfónik de la Universidad Privada Boliviana deleitaban con sus acordes.



La iniciativa, desarrollada entre la empresa estatal junto a la Alianza Francesa, en el marco del programa "Do Re Mi Teleférico", acompañaron el recorrido entre la estación Sopocachi a Mirador, y viceversa.



Conoce más: Gobierno para obras por el incidente en Teleférico



Cada artista interpretó al menos tres melodías. Pasadas las 19.00 el grupo completo realizó una presentación en la ciudad de El Alto. Tanto el espectáculo, como la compañía musical en el recorrido, no tuvieron un costo adicional al pasaje.



"Do Re Mi Teleférico es una actividad perteneciente a Cultura Teleférico que tiene como objetivo impulsar el talento musical de jóvenes brindando escenarios libres para presentaciones gratuitas", explica la estatal de transporte por cable.



Lea también: 43 millones de pasajeros usaron Teleférico paceño



A los acordes de charangos, violines, saxofones y melodiosas voces, los usuarios del Teleférico reaccionaban emocionados ante la música, además de poder conversar algunos minutos con los artistas. Se prevé que la experiencia se pueda repetir próximamente.



Otra de las imágenes que dejó el espectáculo:,