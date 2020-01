Presidencia concentra más recursos que gobernaciones

Siete proyectos de inversión para infraestructura, cultura y agropecuaria, consignados a la partida presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, concentran más recursos económicos para la próxima gestión, que los montos asignados para cualquiera de las nueve gobernaciones autónomas del país.Este ministerio tiene anotado en sus gastos de inversión para el 2017, un total de Bs 2.836,4 millones, de los cuales, Bs 146 millones se dirigirán a la ejecución de la construcción de la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz; Bs 391,3 millones a la implementación del Programa Sectorial de Apoyo a Infraestructura Urbana, Bs 23,1 millones a infraestructura deportiva, Bs 150,6 millones a infraestructura de salud, Bs 774,7 millones a infraestructura de educación, Bs 24,2 millones al apoyo a la cultura nacional y Bs 772,8 millones al apoyo agropecuario nacional.Los proyectos serán ejecutados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que además, como entidad pública, tiene presupuestado un gasto de Bs 7,9 millones y otros Bs 263,9 millones con el ítem Transferencias de capital UPRE.El Ministerio de Salud es el segundo despacho estatal que formuló los mayores gastos en 2017, para 30 proyectos que alcanzan a Bs 1.299,4 millones.Pero el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es la entidad estatal con la mayor cantidad de proyectos: son 174 que espera ejecutar el próximo año, con Bs 214,3 millones.Las gobernacionesDe las nueve gobernaciones autónomas, la de Tarija es la que más recursos recibirá el próximo año. La entidad tiene presupuestada Bs 2.231 millones; es decir, Bs 605 millones menos de lo que obtendrá el presupuesto del Ministerio de la Presidencia.Además, en las listas oficiales presupuestarias, se destaca que las gobernaciones ejecutarán más de 1.000 proyectos en 2017 en los que gastarán Bs 1.967 millones.Los datos están inscritos en el Presupuesto General del Estado (PGE-2017) cuyos anexos fueron proporcionados a este diario, por las comisiones de Planificación de las cámaras de Diputados y Senadores.El presupuesto de los 21 ministerios significa el 8,3% (Bs 17.633,6 millones) del PGE-2017 de 210.347 millones. El presupuesto de las gobernaciones, llega al 4,98% (Bs 10.479.728.253) de participación en el PGE-2017.Transferencias de obrasDurante la explicación de la Ley Financial para 2017, en la sesión plena de la Cámara de Senadores el jueves, el ministro de Economía, Luis Arce, explicó que los proyectos de inversiones como las que maneja la UPRE no se quedan en beneficio de la entidad estatal sino que son transferidas una vez que se construye la obra a favor de cada municipio.Además, Arce aclaró que muchas obras pasan de una gestión a “otra por continuidad y lo que se presupuesta en cada año, es lo que le corresponde a esa cuota” de las partidas proyectadas.Al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana se le preguntó sobre estas cifras. Al respecto, respondió que “es un momento de crisis (falta de agua) en el que la prioridad es atender a la población”.“Cuando este momento se haya superado, podremos analizar otros temas. Por favor, les ruego su comprensión”, manifestó la autoridad, disculpándose por no responder el tema.Quintana es jefe del Gabinete del Agua que fue creado para enfrentar el problema de la falta del líquido elemento en La Paz y otras ciudades.Por su parte, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Milton Barón, consideró poco coherente esa relación entre el presupuesto de las gobernaciones con el Ministerio de la Presidencia y anotó que lo más importante era que se ejecuten los proyectos.“No es algo por lo que tengamos que rasgarnos las vestiduras. Ya sea a través de este ministerio u otro, lo importante es que se hagan las obras y que haya inversión. Lo que sí hay que reconocer es que a través del Programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, ese es un programa exitoso. Es la vía más eficaz para ejecutar proyectos”, manifestó el asambleísta.No obstante, según los datos de la ejecución presupuestaria que publica el propio Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con cifras actualizadas hasta el 24 de noviembre, el Ministerio de la Presidencia solo ejecutó casi un 20% de su presupuesto aprobado para este 2016.Las críticasEl secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, dijo que la diferencia del cargo de recursos económicos, se viene repitiendo en varias gestiones y que la situación aún es más grave cuando se observa que la concentración del 90% de los recursos del PGE-2017 está en el Gobierno Central y solo el 10% va a las gobernaciones, municipios y universidades.Se refirió por ejemplo, a los ítems de salud o de la Renta Dignidad, que están dentro de los presupuestos locales, pero que no son administrados por las regiones.El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, lamentó que el Ministerio de la Presidencia se haya convertido casi en un Gobierno paralelo porque duplica, a través de la UPRE, no solo lo que hacen las gobernaciones y las alcaldías sino cualquier otro ministerio.“¿Por qué no lo hacen directamente las entidades que corresponde según la ley? Es porque quieren hacer política con eso. El presidente aparece como la autoridad que da lo que piden los pobladores. Además de duplicar el trabajo de otras entidades, han ido emitiendo decretos que permiten a la UPRE contratar directamente, hacer obras sin licitaciones, realizar modificaciones presupuestarias con toda facilidad”, finalizó