'Sheldon' ya tiene su estrella en el paseo de la fama de Hollywood

El actor estadounidense Jim Parsons recibió este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que le homenajeó por su aclamado personaje de Sheldon Cooper en la exitosa comedia de televisión "The Big Bang Theory".



Parsons, de 42 años, estuvo acompañado por Kaley Cuoco-Sweeting (Penny en la serie), John Galecki (Leonard) y el resto de compañeros de reparto, que no dejaron de animar durante el acto celebrado en la calle más famosa de Los Ángeles junto a decenas de fans agolpados para hacer fotos y pedirle un autógrafo.



"Una de las cosas por las que me dedico a esto es por mi familia, por todo su apoyo y por la forma en que me animó a perseguir este descabellado sueño de actuar", afirmó el actor mirando a su madre y a su pareja, el director artístico Todd Spiewak, poco antes de destapar su estrella.



"Pero la razón más importante es porque tuve la suerte de interpretar a este increíble personaje que ni creé, ni escribí, ni puse en una serie", señaló sobre el ególatra Sheldon Cooper, el protagonista indiscutible de "The Big Bang Theory".



Risas que valen oro



Parsons dedicó su estrella, la 2.545 del paseo hollywoodense, al elenco de "The Big Bang Theory" y al creador de la serie Chuck Lorre.



"Has logrado algo que va más allá de la imaginación", le dijo el veterano productor, director y guionista de Hollywood, también responsable del éxito de "Two and a Half Men".



Desde su estreno en 2007, "The Big Bang Theory" se convirtió en la comedia de más éxito de la televisión estadounidense de los últimos años.



Gracias a los buenos datos de audiencia, Parsons renegoció su contrato con los estudios Warner Bros. y desde agosto gana un millón de dólares por episodio, la misma cifra que sus compañeros Cuoco-Sweeting y Galecki.



Parsons es el segundo actor de la serie que recibe la estrella en el Paseo de la Fama, la primera fue Kaley Cuoco-Sweeting en octubre de 2014.



Un hombre galardonado



Parsons ha ganado un Globo de Oro y cuatro premios Emmy a Mejor actor de comedia televisiva por dar vida a este físico teórico que tiene un gran concepto de sí mismo por su asombrosa inteligencia y que se relaciona de forma muy peculiar con la gente.



Su personaje -un homenaje al actor Sheldon Leonard y al Nobel de Física Leon Cooper- es venerado por millones de telespectadores, científicos de todo el mundo y el universo "hipster" debido a sus bromas, su adoración por las matemáticas, los videojuegos, los cómics y sus camisetas de superhéroes.



Uno de los momentos más memorables de la serie hasta ahora fue cuando el científico británico Stephen Hawking hizo una aparición de varios minutos para encontrarse cara a cara con Sheldon Cooper, sin duda uno de sus más fervientes admiradores que por una vez demostró humildad.



En esta foto se lo ve junto a sus compañeros de reparto:,