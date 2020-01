Ven cargos contra Rubén Costas como tema político

Fiscales bolivianos acusaron al gobernador de la región de Santa Cruz (este), el opositor Rubén Costas, por la supuesta malversación de dinero estatal en la compra de 40 vehículos en 2007, una acción que fue calificada de política por voceros de la Gobernación cruceña.



La acusación fue presentada ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de Santa Cruz (este), explicó hoy el fiscal de Distrito cruceño, Gomer Padilla, según un comunicado del Ministerio Público.



Costas y otros cuatro funcionarios de la Gobernación cruceña fueron demandados por los supuestos delitos de "malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica".



El caso se remonta a 2010, cuando la Contraloría Departamental de Santa Cruz denunció al opositor y a los funcionarios que trabajan con él por haber utilizado supuestamente en forma ilegal recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para comprar 40 camionetas por unos 866.400 dólares hace nueve años.



El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, dijo hoy a los medios que aún no les ha llegado la notificación oficial de la acusación, pero sostuvo que "hace tiempo" ya advirtieron "que se había reanudado la persecución política para desestabilizar al gobernador Rubén Costas".



Peña afirmó que en los últimos años, al menos cuatro entidades estatales se dedicaron a "perseguir" a Costas para intentar sin éxito involucrarlo en supuestos hechos de corrupción.



Cuestionó que el proceso por la compra de los vehículos haya sido reabierto pese a que en 2013 la denuncia inicial fue rechazada.

Defendió que los vehículos "están ahí prestando servicio a la gente" y negó que se hubieran comprado con sobreprecio.



"¿Cuál es la finalidad que persigue hoy el Movimiento al Socialismo (el partido oficialista)? Inhabilitar al gobernador Rubén Costas de cara a las elecciones del 2019", opinó.



Agregó que Costas se defenderá "pese a que sabemos que la Justicia está cooptada por el MAS" y anticipó que, paralelamente, denunciarán ante organismos internacionales "la violación sistemática de los derechos del gobernador"



La Fiscalía imputó en marzo pasado al opositor y a otros cuatro funcionarios de la Gobernación cruceña a solicitud de la Procuraduría General del Estado.



En su momento, la Procuraduría explicó que el dinero del citado impuesto debe ser destinado "específicamente a temas de desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y no a la adquisición de vehículos que para su compra deben ser incorporados en el presupuesto de cada entidad pública".



Según la misma institución, los vehículos fueron comprados sin licitación pública y transferidos a otras unidades que no tienen relación con la seguridad ciudadana.



Por su parte, la Gobernación cruceña defiende que las camionetas fueron adquiridas de forma legal y transparente para atender emergencias por desastres naturales en Santa Cruz.