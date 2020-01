Así es la vida de Elba Rodríguez después de la fama por Masterchef

¿Qué fue de la vida de Elba Rodríguez luego de Masterchef? El diario Clarín, de Argentina, le hizo una entrevista en la que ella cuenta sobre sus nuevos proyectos.

La joven argentina de padres bolivianos que ganó Masterchef (Telefe) debutó hace poco como columnista en la radio Continental (Argentina). Se la puede escuchar los sábados (de 9 a 11 hora argentina) en el programa El último de la fila, el ciclo de Edgardo Alfano, donde habla sobre su especialidad: la cocina.

Para Elba, enseñar sobre el arte de cocinar a través de la radio es una situación rara, pero divertida. "En televisión mostraba un plato y los ingredientes. En radio no pueden verme los oyentes y, de repente, gesticulo como si me estuvieran viendo, amaso, revuelvo una olla sin querer. La radio es un lenguaje nuevo para mí, me faltan años, pero me ayuda no haber perdido mi esencia: La sencillez, la sensibilidad social. Cocino cosas simples, generosas, para que cualquiera pueda hacerlas", comentó Rodríguez.

La chef dijo que la radio llegó a su vida cuando finalizó abruptamente el programa de TV Cocina sobre ruedas, con Jimena Monteverde y Coco Agost Carreño, por América. "Se cerró una puerta y se abrió otra, que es mágica", agregó Elba.

Esta nueva etapa en la vida de la argentina esta direccionada a terminar su casa, para que su hija tenga su propio techo. Además, Elba sueña con tener su propio restaurante, pero no tiene prisa, porque sabe que debe estar preparada.

La vida de Elba y Masterchef

Una tarde Rodríguez vio la publicidad televisiva de Masterchef y quedó hipnotizada. Su mamá no la apoyó para esta nueva aventura, pero ella se arriesgó a participar.

Antes de empezar el reality, Elba se enteró que un pequeño tumor se alojaba en su cabeza. "Me hicieron una placa y una resonancia y la pasé mal. Se descubrió que era un microadenoma, que no produce daño, pero hay que controlarlo", confesó Rodríguez, que no se detuvo hasta llegar a Masterchef.

Para el casting del reality, la joven grabó un video en el que preparaba canelones rellenos con salsa bolognesa y blanca y lo mandó, sin saber que ella sería la ganadora del premio mayor.



Patujú de Bronce para Elba

Elba Rodríguez recibió el Patujú de Bronce 2014, premio que cada año entrega el periódico EL DEBER a los personajes más destacados de cada área.

Para la gala del galardón, Elba Rodríguez dijo que este lauro se sumó a las “cosas increíbles que le habían ocurrido ese año”.

Para saber

Elba es la tercera de tres hijos de la pareja de bolivianos Ceferino y Margarita. Nació en el mismo hospital que Diego Maradona, el Evita de Lanús. Cursó la primaria en la escuela 77 América Latina, de Lomas de Zamora, y la secundaria en el colegio General Savio.

Cuatro años después se recibió de Licenciada en Enfermería en la Universidad de Lanús. Llegó a ser disertante en la especialidad en Salta, Catamarca y Mar del Plata y a ejercer como auxiliar docente universitaria.