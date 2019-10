Julio trae 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos

Julio es un mes especial, pero sin mayores misterios. Seguramente usted ha visto en las redes sociales un mensaje que advierte que julio tendrá 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos, lo cual es un fenómeno que sucede cada 823 años y que para los chinos - según su filosofía del Feng-Shui- esto puede traer "abundancia de bienes materiales" si lo comparte con otros 10 contactos.



Si bien es cierto que este mes tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos, no ha sido el único del año. Basta que un mes se inicie un viernes y que tenga 31 días para que este fenómeno se repita. De hecho, enero de 2016 también tuvo esas características, por lo tanto durante este año, dos meses figuran con el mismo fenómeno.



Otro de los puntos a aclarar, es que el actual calendario que utilizamos, conocido como el calendario gregoriano, entró en vigor en 1582 reemplazando al calendario juliano. Por lo tanto, no se puede decir que este fenómeno ocurre cada 823 años, porque el calendario gregoriano apenas tiene 434 años de existencia.



Esto explica por qué no se tendrá que esperar otros 823 años para ver este mismo fenómeno, bastará con aguardar hasta el 2025 para volver a tener un mes veraniego con 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos.