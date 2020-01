Acusan a cooperativistas de ser 'nuevos patrones'

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, acusó a los mineros cooperativistas de convertirse en los "nuevos patrones" y de intentar facilitar el ingreso al país de capitales extranjeros, en desmedro del interés nacional.



"Dentro de las cooperativas mineras hay patrones y peones, no es cierto que todos centro de las cooperativas mineras son iguales. Creemos que con sus actitudes están llevando a que la gente se pregunte por qué están defendiendo intereses patronales", aseveró la autoridad.



Conoce más: Mineros ratifican bloqueos y toma de entidades



Sostuvo que "creemos que llega un punto en el que no es posible que el cooperativismo minero, a través de su dirigencia, intente chantajear al país. Sus medidas de protesta violentas han generado el repudio de los sectores populares, que no han visto en esas medidas más que la defensa de intereses patronales".



Para mañana se anuncia la reanudación de las protestas por parte de los mineros y trabajadores de cooperativas, que rechazan la modificación de la ley, permitiendo la conformación de sindicatos, entre otros aspectos.



Lea también: Evo promulga norma y sectores se radicalizan



"Es el momento en el que ellos mismos están poniendo en discusión hasta qué punto son cooperativistas y dónde comienzan las empresas capitalistas al interior del cooperativismo minero", agregó la autoridad, señalando que "el diálogo debe darse dentro de los límites de la Constitución".



Rada concluyó advirtiendo que ese sector "quiere modificar las leyes para asociarse con capitales extranjeros, ellos plantean la vulneración de los derechos de los trabajadores y pretenden que el país no mire el incumplimiento de la normativa medioambiental que realizan".