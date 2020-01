Marianela Paco: “Me decían la ministra pluri; había un sentimiento de resistencia”

_ Marianela Paco, ¿cómo se ve como ministra, haciendo una evaluación de esa época?

Bueno, no somos moneditas de oro para caerles bien a todos. Yo decía: En la viña del Señor y en la revolución es diferente; también hay de todo, hay gente de toda clase, hay intereses que se tejen. Una persona, que dijo que mi cambio fue acertadísimo, quería que su papá fuera viceministro de Gestión de Comunicación; otra persona, que velaba por sus propios intereses, también se alegró con el cambio.

La verdad, a mí me encantaría que precisen las razones; no porque lleve un sombrero, que no es ningún complejo para mí, y creo que para nuestra gente con más razón cuando no han ido a la universidad, no tienen una carrera y no han ido al colegio, y que de pronto sientan el maltrato de la gente. A mi me decían la ministra pluri, ya se va a ir la ministra pluri, un sentimiento de rechazo y resistencia.



_ ¿Lo sentía en tono racista al interior del MAS?

Sí, pero hay que entenderles, de pronto, su ignorancia que les hace manifestar ese tipo de sentimientos o los hombres por machistas, que una mujer los esté mandando, o sea más joven, también hemos encontrado de eso.



_ ¿En el propio gabinete?

No en el gabinete, pero sí en las estructuras institucionales medias, y es parte del proceso de cambio que impulsamos. En mi caso, promuevo justicia social, respeto a la dignidad de las personas. Yo prefiero dejarlas en ese ámbito y seguir trabajando en lo que nos toca, que es la revolución, la igualdad y el respeto para todas y todos.



_ En un momento fue muy dura la confrontación medios-Gobierno, y ahí salió esa etiqueta del cártel de la mentira, ¿cómo ve esa etapa, fue acertada o fue un error?

Más que calificar, creo que hay una investigación en curso y dirá si hay responsables e identificará los grados. Yo me he conducido siempre en los marcos y principios éticos que hacen al ejercicio periodístico y a la comunicación como tal; en esos términos, tampoco he etiquetado de forma personal, es una gestión de Gobierno que ha tenido esa opción de visibilizar actitudes que no están reñidas con esos principios y valores. Pero más allá de eso, hay un hecho jurídico y ese hecho jurídico terminará con una sentencia.



_ ¿Marianela Paco fue la ministra de la confrontación?

Marianela es Marianela, no cambia por tener un cargo; si decir las cosas en el marco de lo correcto, principios y valores es confrontación, no sé. Las personas que me han acusado de buscar confrontación tendrán que precisar eso. Yo no recuerdo haberme peleado porque la otra palabra negativa de la confrontación tendría que ser enfrentamiento, y aún así, si vamos al concepto puro y llano de esas palabras, es una exposición de ideas y pensamientos que nos permiten identificar las coincidencias.



_ ¿Qué volvería a hacer y que no haría siendo ministra de Estado?

Los tiempos que uno asume hay que ejercelos de acuerdo con la coyuntura y momentos; no me arrepiento de no haber hecho algo que no hubiese considerado correcto, tampoco hice cosas incorrectas. No me salí de ningun parámetro de principios de valores que rige mi persona y coincide con la Constitución, por lo tanto mi conciencia está tranquila