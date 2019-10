Sol apuesta a crecer, más que a ganar las elecciones

El candidato a alcalde de la agrupación SOL, Oscar Vargas, explicó que el proyecto político que tiene es a largo plazo y, aunque no salga elegido alcalde, considera una ganancia participar en las elecciones del 29 de marzo.



Su programa de gobierno prioriza áreas como la descentralización administrativa de la comuna, seguridad ciudadana, salud, transporte y mercados.



“Estas elecciones son importantes, aún con los resultados que obtengamos, para nosotros participar ya es ganancia. En esta elección se acaba el caciquismo cruceño. Ni Percy ni Rubén volverán a ser candidatos en las futuras elecciones. Nuestra visión es a largo plazo”, indicó Vargas en entrevista con EL DEBER.



Vargas manifestó que trabajó desde muy pequeño y en su carrera periodística llegó a ser corresponsal de CNN. “Mi patrimonio disminuyó cuando enfrenté juicios cuando me suspendieron en el Concejo. Fui gerente de la Red Uno, corresponsal de CNN y ahora tengo una empresa constructora. Tengo 1.200.000 bolivianos declarados en la Contraloría”, indicó.



Plan de gobierno



El principal planteamiento del candidato de Sol es la desconcentración de la administración municipal a los barrios con la mayoría de los servicios posibles.



“Yo creo que hay que superar a La Paz en la descentralización de la Alcaldía, lo digo con una sana envidia, porque en una subalcaldía de La Paz se tiene a un profesional de subalcalde, que asumió las competencia del nivel central de municipio”, manifestó Vargas.



En criterio del candidato a la Alcaldía cruceña, servicios como el otorgamiento del uso del suelo, el pago de impuestos y desconcentración de efectivos de la guardia municipal para la seguridad ciudadana deben prestarse en las subalcaldías.



“Yo sueño con que cada distrito tenga su hospital, su parque urbano, su subalcaldía y los módulos educativos suficientes para atender la demanda de educación”, imaginó.



Vargas dice que si la Alcaldía no se desconcentra a los barrios la ciudad será ingobernable, porque los servicios están concentrados en las secretarías y oficialías. “Hay que sacar a la Alcaldía del centro y comenzar a generar nuevas centralidades en las subalcaldías”, planteó.



Seguridad ciudadana



Vargas plantea contratar más gendarmes hasta sumar unos 10.000 efectivos y distribuirlos en cada uno de los distritos para hacer seguridad preventiva y cuidar las plazas, escuelas y hospitales.



Salud



En salud “planteamos la municipalización de la salud en el primero y segundo nivel para trabajar con el Gobierno central para la transferencia de los recursos económicos y que seamos nosotros los que paguemos los sueldos”, dijo.



Transporte



El candidato de Sol pretende licitar las rutas de micros en cada distrito de la ciudad y darles seguridad jurídica. “La seguridad jurídica para el sector transporte debe ser prioridad para la Alcaldía mediante la Ley de Licitación de Rutas en el distrito de Santa Cruz”, indicó.



Campaña



Hemos hecho un aporte. Somos 215 candidatos a escala departamental y cada uno hizo un aporte. “Vamos a tener el soporte económico en esa medida. Nuestro presupuesto no se asemeja al de Percy Fernández, Roberto Fernández y Reymi Ferreira”, cuestionó.



Vargas espera inaugurar cerca de 200 casas de campaña en todo el departamento y en la ciudad capital, unas 80.



“Estamos visitando mercados, barrios y regalamos achachairú porque emula el color de nuestra agrupación. Tenemos sorpresas como ‘la hora del sol’, similares a la hora local, en los centros de mayor concentración”, dijo.