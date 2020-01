Asamblea pretende endurecer criterios en elección judicial

Se inició el trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición perfilan los criterios de la convocatoria para quienes pretendan ocupar los más altos cargos dentro del Órgano Judicial, bajo una similar premisa: no cometer los errores de la pasada elección y garantizar que quienes asuman las magistraturas sean personas idóneas.



El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo a EL DEBER que el documento debe estar listo hasta el 29 de abril.



“Una papeleta sería de circunscripción departamental, donde se votarían tribunales Supremo de Justicia y Consticional; la otra sería nacional para votar Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló la autoridad oficialista.

Número de autoridades

Una de las sugerencias de la comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia es subir de siete a nueve los magistrados en el ente constitucional, mantener nueve en el Tribunal Supremo y reducir a cinco y tres, respectivamente, las autoridades en las instancias Agroambiental y de la Magistratura.



Gonzales explicó que esos cambios servirían para aminorar la carga procesal, debido a que cada tribuno ve cerca de 700 causas al año en las dos primeras instancias, frente a números menores en las otras.



El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, rechazó la propuesta de la comisión, debido a que constituye una “injerencia” al trabajo del Legislativo. Piden que existan nueve magistrados en todos los tribunales.

Militancia en discusión



La oposición pide que cada postulante acredite que no fue parte de un partido político en al menos 10 años, además de no haber sido candidato.



El MAS evalúa el rango de tiempo. Gonzales pidió que no haya gente con el aval de organizaciones sociales