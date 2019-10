Santalla desea volver a las tablas en septiembre

Cargado de buen humor y con las ganas de reallizar un oficio que lo ha llenado de satisfacción durante 56 años, el comediante David Santalla, habló de la posibilidad de volver a las tablas en septiembre.



Santalla se encuentra en recuperación luego de sufrir un derrame cerebral que condicionó su vida. Por esta situación, estuvo 22 días en coma. "Me siento muy optimista de volver a trabajar, menos mal que no he perdido el sentido del humor cuando he despertado", dijo este jueves en una entrevista con la red Unitel.



El actor nacional incluso bromeó sobre el trance de su derrame al decir que "alguien no debe haber pagado las cuentas de la electricidad", porque en ningún momento vio la luz de la que hablan las personas que se están yendo al más allá.



Durante su internación, sus familiares, colegas y amigos realizaron diversas campañas de solidaridad para poder costear los gastos de recuperación. "Debo mejorar de un problema en la garganta pero eso no será impedimento para volver", apuntó.



Quiere gestionar un seguro

?

Tras su enfermedad, David Santalla anunció a los medios que comenzará a gestionar la creación y aprobación de normas para la protección de los artistas en Bolivia, sobre todo en temas de salud, como seguros médicos y de vida ya que considera que su gremio está desprotegido en este sentido