Avícolas de Cochabamba no dejarán ingresar pollos de Santa Cruz

Pequeños y medianos productores avícolas de Cochabamba se declararon en emergencia la mañana de este miércoles. El sector anunció que no permitirán el ingreso de pollos de Mairana a la Llajta durante 48 horas.



Hector Cordeiro, representante avícola, dijo que el jueves y viernes bloquearán la ruta antigua Cochabamba-Santa Cruz para impedir el ingreso de pollos vivos desde el municipio cruceño de Mairana.



De acuerdo con el represente avícola, un 70% de los pequeños y medianos avicultores de Cochabamba han entrado en quiebra y pese a las infructuosas gestiones con el Gobierno para mejorar el precio del pollo decidieron asumir las medidas extremas de presión.



“A partir de mañana (jueves) y viernes no ingresa pollo vivo de Mairana, es un factor negativo para nuestras granjas, somos avasallados por pollos de Santa Cruz. Vamos a frenar su ingreso por 48 horas, posteriormente se evaluará otro tipo de presión si no existe el apoyo necesario del Gobierno”, indicó Cordeiro.



Añadió que en estos momentos los productores están entregando sus pollos en las granjas a Bs 9, valor que no cubre el costo de producción, fijado en Bs 11. En ese sentido pidió la intervención del Gobierno.



“Sacamos a Bs 9 nuestros pollos, al ama llega a Bs 14, vemos es un lucro exagerado a costas de los granjeros. El precio base debería ser Bs 12, y al ama de casa debe llegar a Bs 15 o 16, dependiendo de las fluctuaciones”, concluyó.



Productores de Santa Cruz piden garantías



Ante el anuncio, el sector avícola de Santa Cruz pidió garantías al Gobierno para distribuir sin problemas su producción en Cochabamba.



"Están atentando contra el sector productivo de Santa Cruz impidiendo la comercialización libre en el país, como siempre ha sido", aseveró el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Rodolfo Tonelli.