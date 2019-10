Registran dos accidentes cerca de la ruta del Dakar

El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, reportó dos accidentes de tránsito en cercanías a la ruta del Dakar, los cuáles dejaron como resultado cuatro personas heridas, trasladadas a los centros médicos para ser sometidas a cirugías en las próximas horas.



"Han habido dos accidentes de tránsito, el primero de una familia que iba al salar de Uyuni, el mismo dejó tres personas heridas, un papá y sus dos hijos que serán operados en hora de la tarde (...) Así también una patrulla ha sufrido otro vuelco, con saldo de un policía herido", detalló en conferencia de prensa.



Calvimontes no quiso revelar la identidad o nacionalidad de los afectados y se limitó a reportar que otros cuatro pacientes se encuentran internados en la Caja Nacional de Salud, todos en observación. Aseguró el despliegue de equipos médicos.



También informó que hasta esta mañana se realizaron 290 atenciones médicas a los turistas nacionales y extranjeros que se trasladaron para ver la competencia. "Gracias a Dios no se ha registrado ningún hecho de gravedad", precisó.



"Recordamos a la población que vino a presenciar la competencia que el número habilitado para solicitar atención de salud es el 800 10 1104, esperemos que no haya mayores inconvenientes", agregó el ministro de Salud.