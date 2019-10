Spotify tiene 15 millones de usuarios de pago

El número uno mundial de la música en línea Spotify anunció en la noche del lunes haber alcanzado los 15 millones de usuarios de pago, prueba que su modelo funciona.



"Antes de que 2014 diera paso a 2015, alcanzamos los 15 millones de usuarios de pago y 60 millones de usuarios activos", indicó el grupo en un comunicado publicado en su sitio web. Un cuarto de los suscriptores utilizan la versión de pago.



La compañía es, junto con sus competidores, la bestia negra de numerosos artistas, que consideran que los servicios de "streaming" pagan poco a los artistas, además de reducir las ventas de discos.



A principios de noviembre, después de que la artista norteamericana Taylor Swift retirara el conjunto de sus canciones del servicio, el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, contraatacó.



"El pirateo no da un céntimo a los artistas, nada de nada, cero. Spotify pagó más de 2.000 millones de dólares a las discográficas, editores y sociedades de gestión de derechos de autor para que los distribuyan entre autores, compositores e intérpretes" desde su creación en 2008, aseguró.



"Esto es lo que quiero que entiendan realmente los artistas: nuestros intereses coinciden totalmente con los vuestros", añadió. Cerca del 70% de su volumen de negocios se abona a la industria musical, según la compañía.



Spotify, que no cotiza en bolsa, todavía no acabó ningún año con beneficios. Su volumen de negocios creció, sin embargo, casi un 74% en 2013, hasta alcanzar los 746,9 millones de euros. El 91% de sus ingresos procede de las suscripciones y sólo un 9% lo hace de la publicidad.