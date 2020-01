Evo culpa a técnicos en el caso del 'Fondo Indígena'

El presidente Evo Morales responsabilizó a los "técnicos" y no a los dirigentes de los malos manejos en el exFondo Indígena, donde existió el depósito de dinero público en cuentas personales y se descubrieron proyectos fantasmas.



"Con el tema del Fondo Indígena, qué quisieron hacer, destrozar, sepultar al Pacto de Unidad. Hemos revisado por ahí, si algunos hermanos dirigentes han cometido error, que se defiendan, ahí está la justicia, pero en la mayoría de los casos no es el culpable el dirigente, lamento mucho decir, sino los técnicos del Fondo Indígena, ellos debían estar en la cárcel", dijo la autoridad en el ampliado de organizaciones sociales.



Exigió un debate profundo y señaló que con todas las acusaciones, quizá se cortaron "algunas ramitas", pero reivindicó la fortaleza del Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones que son afines con el proceso de cambio.



"Ahora tenemos dignidad, ahora tenemos soberanía que no había antes, por eso hemos decidido hacer algunas reflexiones sobre temas políticos, sobre temas económicos y sobre nuestra forma de vivir. En los últimos tiempos nos ha conspirado el Gobierno de Estados Unidos usando a los propios bolivianos", agregó Morales.



Acotó que "como a nosotros tanto nos han atacado con el Fondo Indígena, ahora esa derecha, esa derecha que no tiene patria ni quiere patria, como nos roban la plata del pueblo para llevarse fuera de Bolivia. Ahora podemos identificar a los verdaderos corruptos y enemigos de esta noble tierra".



Morales también habló de las críticas a la escuela antiimperialista y aseveró que "escuché algunas voces, algunos restos del neolioberalismo protestando contra la escuela antiimperialista, yo diría que quienes no están de acuerdo son los que no tienen patria, no quieren patria; son los que tienen una mentalidad colonial para estar sometidos al dominio imperial".



Dentro del proceso judicial por malos manejos en el exFondo Indígena, la exministra Nemesia Achacollo guarda detención en una cárcel de La Paz. Uno de sus abogados señaló que se debe llevar a declarar a otros cuatro ministros, también responsables de los recursos y la Fiscalía anticipó que lo evaluará.