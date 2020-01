Chito Valle es hospitalizado por problemas de presión

Luis Alberto Valle (74), el exprefecto de La Paz que cumple condena por corrupción, está internado desde el jueves en el hospital Santa Bárbara de Sucre debido a que presenta problemas de presión arterial.

Desde la cama en que se encuentra convalesciente, la exautoridad lanzó críticas con la justica boliviana, a la cual acusó de dañar gente arbitrariamente y no escuchar sus pedidos de excarcelación.

‘Chito’, como es conocido el exprefecto, afirmó que se siente “una víctima y un mártir de la justicia”.

Valle está con reclusión desde 2010 por la venta dolosa del parque automotor de la ex Prefectura de La Paz y los terrenos del ex Banco Minero. En 2013 la justicia determinó que el exyerno del expresidente Hugo Banzer, sentenciado a ocho años de prisión, debe devolver al Estado $us 6 millones