¿Hacia una Doctrina Trump?

Durante su estadía en Arabia Saudita, Donald Trump pronunció el 21 de mayo impactantes palabras ante más de 50 líderes musulmanes. Los medios no resaltaron debidamente su discurso ni percibieron su importancia. Lo que dijo bien podría constituir el embrión de la nueva Doctrina Trump para la lucha contra el terrorismo islámico.

Trump no solo pronunció meras frases de cortesía. Manifestó que deseaba hablarle con franqueza al mundo musulmán. Entre otras cosas expresó: “Esta es una batalla entre criminales que buscan destruir vidas y gente decente de todas las religiones que buscan protegerla; es una lucha entre el bien y el mal”. También dijo: “Solo podemos superar este mal si las fuerzas del bien están unidas y fuertes, y si los que estamos aquí hacemos nuestra parte y nos repartimos la carga”. Agregó: “Todos los países de la región tienen el deber absoluto de garantizar que los terroristas no encuentren santuario en sus territorios”. Recalcó además que las naciones de Oriente Medio no pueden esperar que el poder estadounidense aplaste por ellas al enemigo; fue enfático al aseverar que esos pueblos tendrán que decidir qué tipo de futuro quieren. Si bien se trata de elegir entre dos futuros, dijo que esa elección Estados Unidos no podía hacerla por cuenta de nadie, tenía que ser propia de cada Estado; los países musulmanes deben estar dispuestos a asumir su parte en la lucha contra el terrorismo.

En otros momentos de su histórico discurso, Trump manifestó que Estados Unidos está preparado para tener alianzas e intereses compartidos en torno a la seguridad común. Reiteró finalmente la genuina voluntad de Estados Unidos de procurar entendimientos en función de la paz y del desarrollo de los pueblos, buscando aliados que compartan sus metas. Asimismo, expresó que su Gobierno ajustará estrategias para enfrentar amenazas cambiantes o hechos nuevos, creando al efecto enfoques alternativos (y exitosos) basados en experiencias pasadas.



Trump habló sobre el terrorismo como ningún presidente de su país habló en el pasado y lo hizo nada menos que ante un auditorio de jefes musulmanes. Admirable. Al ofrecer amistad, en simultáneo les dio un desafío claro para que tomen iniciativas contra los terroristas y eviten así que sus pueblos tengan un trágico futuro. He aquí el embrión de una nueva doctrina contra el yihadismo que involucraría musulmanes moderados ¿Tendrá éxito? El tiempo lo dirá…