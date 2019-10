La sesión tuvo 20 horas de gritos, insultos y burlas

Recomendaciones, reproches, insultos y hasta palabras de grueso calibre fueron los instrumentos a los que apeló la oposición para impedir que los dos tercios del MAS aprobaran la ley que modifica la Constitución Política del Estado (CPE), pero la mayoría oficialista no cedió y después de 20 horas y 24 minutos, los opositores abandonaron el hemiciclo de la Asamblea Legislativa y el oficialismo pudo aprobar la propuesta.



Una ley de cuatro puntos, dos artículos, una disposición transitoria y una final, desató el enfrentamiento parlamentario que tuvo como complemento la presencia de un centenar de dirigentes de los grupos del MAS que tuvieron que ser llamados al orden por la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, luego de la permanente queja de los opositores que no podían discursear por la silbatina de estas bases.



La discusión en grande fue la más batallada, duró 13 horas y, después de las fricciones, los 157 legisladores presentes emitieron el voto nominal, eso significa que cada asambleísta fundamentó su decisión y eso tomó horas; al final el Sí se impuso con 113 votos y 44 opositores dijeron No. El MAS necesitaba de 105 votos para lograr los dos tercios necesarios.



El sábado asomaba y, después de las 5:00 de la madrugada, cuando se aprobó la ley en grande, comenzó el tratamiento en detalle. Entonces las discusiones, los gritos, los insultos y las cifras se reiniciaron y el rodillo masista volvió a imponerse. A esa hora había 155 legisladores, 112 votaron por el Sí, mientras que los opositores llegaron a 43.



Para el segundo artículo subieron a 157 parlamentarios, los masistas eran 113 y los contrarios 44.



A las 9:00 nuevamente bajaron dos legisladores, eran 155, los masistas eran 113, mientras que los opositores llegaron hasta 42.



Para el mediodía, agotados los contendores políticos, bajaron el tono de sus alocuciones, los grupos del MAS estaban disminuidos y se escuchaba uno que otro silbido, fue cuando se sintió más ausencias, eran 119 legisladores, 88 del MAS y 31 opositores.



Había pasado el mediodía sabatino y la batalla política llegaba a su fin, poco antes llegó al parlamento el jefe del PDC, Jorge Quiroga, y emprendió contra el oficialismo y dijo que estarán en las calles para evitar lo que denominó como “el engaño constitucional”; mientras que el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, les recomendó buscar un líder que haga frente a Evo Morales