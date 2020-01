Piden más presupuesto para conversión a GNV

Dirigentes de la Cámara de Talleres de Conversión de Gas Vehicular, denunciaron este martes que los recursos que reciben por parte del Gobierno para masificar el programa de conversión son insuficientes y pidieron reunirse con el presidente Evo Morales para expresarle su preocupación.



Darwin Aguilar, presidente de la Cámara de Talleres de Conversión de Gas Vehicular, dijo a EL DEBER que el programa no está alcanzando sus objetivos del cambio de la matriz energética ante la falta de recursos.



“No se ha logrado cambiar ni el 50% de la matriz energética del parque automotor del país, esto por la falta de fondos. No sabemos qué ha pasado con el presupuesto de 2016, ni siquiera se han comprado la mercadería para reiniciar la conversión de vehículos programados para esta gestión”, denunció Aguilar.



Añadió que en Santa Cruz, la falta de recursos está afectando a 60.000 vehículos que tienen cilindros de GNV sin recalificar y que estos estarían trabajando con cilindros no aptos.



Por otra parte, Fernando Córdoba, vicepresidente de Cámara de Talleres de Conversión de Gas Vehicular, dijo que esta semana el sector tendrá una ampliado nacional y en esta pedirán reunirse con el Gobierno y proponer soluciones para que el programa avance.



Si ves la nota en un dispositivo móvil y quieres escuchar la entrevista, toca acá



,