Indígenas y Gobierno se reúnen por Takovo Mora

Autoridades del Gobierno y dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) iniciarán esta tarde en Santa Cruz un diálogo para buscar soluciones al conflicto que surgió por la explotación hidrocarburífera que se pretende realizar en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora.



El encuentro entre ambas partes tendrá lugar en oficinas del ministerio de Gobierno en la urbe cruceña, bajo la amenaza de reactivarse el bloqueo de caminos en la comunidad Yateirenda, ruta que conecta a Santa Cruz con Yacuiba.



De acuerdo con la vicepresidenta de la organización indígena, Salomé Castillo, también se hará conocer un reclamo por la agresión y el “avasallamiento” que sufrieron los guaraníes, por parte de la Policía Boliviana el pasado martes.



Participarán de la cita el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el viceministro de esa cartera Jorge Pérez, y el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, además de representantes del ministerio de Hidrocarburos, de Medio Ambiente y de un importante número de dirigentes indígenas.



La posición de los guaraníes es garantizar la consulta en su territorio para dar curso a la perforación de cuatro pozos petroleros detrás de la TCO Takovo Mora, además de conocer los nuevos decretos que el Gobierno aprobó para ingresar a otras áreas naturales del país.



Sin embargo, el Gobierno considera que ya tienen la licencia ambiental sobre los pozos y que no realizará la consulta, puesto que se encuentran en territorios privados que fueron saneados y que no pertenecen a los indígenas. Incluso se los acusa de malversar dineros que se dieron por compensaciones anteriores. Sin embargo, reconoce que sí se deberá consultar sobre los ductos, líneas de recolección que puedan pasar por la zona.



