Muñoz le dice a Evo que es responsable de lo dicho

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que el presidente Evo Morales deberá ser responsable de lo que dijo, en referencia a sus últimas declaraciones que acusaron al vecino país de intentar meterle miedo a todo el mundo.



"Cada parte es responsable de lo que dice", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en declaraciones recogidas por el diario de ese país, La Tercera, y horas antes de la argumentación boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



La autoridad chilena dijo que "tienen el mayor aprecio por el pueblo boliviano y también respeto por sus autoridades, y esperamos lo mismo", agregando que "si no es así, cada uno tiene que responder a la opinión publica y a la comunidad internacional de sus dichos".



Durante la jornada, el primer mandatario boliviano criticó la actitud asumida por el equipo jurídico chileno ante el tribunal Internacional, señalando que "falsean la verdad" y asegurando que "existen compromisos incumplidos".



Morales deploró además lo expresado por el agente de Chile ante La Haya, Felipe Bulnes, quién aseguró que Chile respeta el derecho internacional, la democracia y los derechos humanos. El primer mandatario le recordó que "Chile mantiene la Constitución de Pinochet y privatizó los servicios básicos".



Bulnes, consultado sobre esas opiniones, se limitó a manifestar que "nosotros no respondemos al presidente Morales, alegamos frente a la Corte (...) Chile va a ser muy disciplinado porque es discutir si la Corte tiene o no jurisdicción".



También anticipó que "si Bolivia va al fondo del tema y no se hace cargo de la objeción preliminar, estaría revelando la debilidad de no poder hacer cargo de la discusión que se está planteando ante la Corte".