Transporte pone plazo al Gobierno por un decreto

Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado, ha confirmado que si el Gobierno no flexibiliza la obligatoriedad de nacionalizar la carga en las fronteras, el miércoles 20 de mayo las fronteras del país amanecerán bloqueadas. La puesta en vigencia del decreto supremo 2295 ha generado malestar en el sector.



Ayer la dirigencia del transporte pesado debió reunirse con el Gobierno; sin embargo, el encuentro fue postergado para el martes 19 de mayo. Esta situación generó molestias en los transportistas que decidieron dar un ultimátum al ejecutivo.



“Si hasta las 19:00 del próximo martes no tenemos un resultado favorable a nuestras demandas, el miércoles 20 Bolivia amanecerá con sus fronteras bloqueadas. El bloqueo debió realizarse hoy, pero se logró convencer a la gente para suspender las movilizaciones; las autoridades deben tomar en cuenta que si no hay solución a este tema vamos a bloquear de inmediato”, afirmó Baptista.



El decreto supremo 2295 que establece la obligatoriedad de la nacionalización de mercancías homogéneas en frontera en 24 horas es el punto que tiene enfrentado al transporte pesado con el Gobierno. Los transportistas le piden al ejecutivo que esta norma sea opcional, es decir, que tengan la decisión de nacionalizar su carga en destino o en la frontera.



