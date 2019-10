Productores arroceros bloquean ruta a Trinidad

Productores de arroz de la provincia Chiquitos bloquean de forma indefinida la carretera Santa Cruz-Trinidad desde las primeras horas de este martes. Los arroceros quieren que Emapa les compre a 75 dólares la fanega y no a 60 como lo hace en estos momentos.



Aurelio Cayoja, presidente de Federación de Cooperativas Arroceras (Fenca), dijo que los productores ya no quieren vender a Emapa su producción a 60 dólares. Así también anunció que está noche se reunirá en Yapacaní con las bases en donde se definirá nuevas medidas.



“Nosotros consideramos que 75 dólares por fanega es un precio razonable, pero Emapa quiere pagar solo 60 dólares, con ese precio no recuperamos nuestro costo de producción”, dijo Cayoja.



La ruta Santa Cruz-Trinidad se encuentra bloqueada en tres sectores, San Julián, El Puente y Ascensión de Guarayos, donde existen una larga fila de motorizados varados en ambos tramos de la ruta. Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz las salidas de buses a Beni fueron suspendidas.



El comandante de la policía en Guarayos, Alfonso Salazar, afirmó que en caso de continuar el bloqueo en la zona solicitará refuerzo policial para dejar expedita la vía que conecta a Santa Cruz con Beni.



Escuche el despacho del periodista Desther Agreda en Guarayos



