Corea del Norte se queda nuevamente sin internet

Corea del Norte volvió a quedarse sin internet durante al menos dos horas este sábado, informó la agencia AFP.



"A las 19:30 hora de Pyongyang la red de internet y de telefonía celular 3G de Corea del Norte quedó interrumpida hasta por lo menos las 21:30", informó la agencia estatal china Xinhua.



Los periodistas de la agencia china en Corea del Norte constataron que internet había funcionado de forma "muy inestable" durante el día.



La reconocida firma de ciberseguridad Dyn Research confirmó en Twitter que el país asiático había sufrido un apagón en la red en todo el territorio" este sábado.



“Obama es el único culpable del estreno de The Interview”



A través de su agencia oficial de noticias, Corea del Norte reclamó al presidente de Estados Unidos Barack Obama por impulsar el estreno de la película "The Interview" de Sony Pictures.



La declaración, atribuida a la Comisión de Defensa Nacional (CND), también denunció al gobierno estadounidense por culpar a Corea del Norte por el ataque informático a la compañía cinematográfica a principios del mes de diciembre, e instó a la Casa Blanca a presentar pruebas de sus acusaciones.



"Una vez más, queremos dejar claro que Corea del Norte no tiene nada que ver con los ataques de hackers a Sony Pictures", declaró un portavoz de la Comisión Nacional de Defensa norcoreana en un comunicado recogido este sábado por la agencia estatal de noticias KCNA.



Añadió que "Si Estados Unidos quiere seguir culpándonos, debería ofrecer pruebas lo antes posible. Y si no, podrían llevar a cabo una investigación con nuestra colaboración".



Asimismo, el portavoz norcoreano, lanzó insultos con tono racista contra el presidente estadounidense.



"Obama siempre habla de forma imprudente y actúa como un mono en una selva tropical, y ha tratado de minar la dignidad de nuestro liderazgo supremo", indicó el portavoz.